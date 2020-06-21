В столице выздоровели после прохождения лечения от новой коронавирусной инфекции еще 1007 человек. Общее количество пациентов, вылечившихся от коронавируса COVID-19, выросло в Москве до 135 556.

В столице выздоровели после прохождения лечения от новой коронавирусной инфекции еще 1007 человек. Общее количество пациентов, вылечившихся от коронавируса COVID-19, выросло в Москве до 135 556.Такие данные приводит вице-мэр столицы Анастасия Ракова, передает ТАСС. Чтобы подтвердить отсутствие заболевания, врачи после лечения пациентов проводят специальные исследования. Все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, при выписке получают соответствующие рекомендации.Накануне вечером сообщалось, что в Москве скончались еще 32 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом призывает при любых симптомах ОРВИ оставаться дома и не заниматься самолечением, а вызвать врача на дом.