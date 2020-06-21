Водитель грузовика не заметил пешехода, проходившего прямо перед транспортным средством, и переехал его. 59-летний пострадавший скончался от полученных травм на месте аварии до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Пешеход стал жертвой дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером в субботу, 20 июня, на улице Краснознаменная в Нижнем Тагиле.На записи, сделанной камерой наблюдения, видно, что мужчина попытался обойти грузовик MAN. В тот момент, когда он проходил перед большегрузом, водитель, не заметивший пешехода, начал движение и переехал человека.Как сообщили в полиции, 59-летний пострадавший скончался на месте инцидента до прибытия скорой помощи.