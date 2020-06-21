В Сербии в воскресенье проходят парламентские, краевые и муниципальные выборы.

В Сербии в воскресенье проходят парламентские, краевые и муниципальные выборы. Избирательные участки уже открылись по всей стране, в том числе на территории автономного края Косово и Метохия. Ожидается, что в голосовании примут участие более шести с половиной миллионов избирателей, передает телеканал "Россия 24".За 250 мест в сербском парламенте — Народной скупщине — борются свыше 20 политических объединений. Однозначным фаворитом считают правящую Сербскую Прогрессивную партию президента Александа Вучича. На участках действуют повышенные меры предосторожности. Члены комиссий и избиратели обязаны носить защитные маски, дезинфицировать руки и сохранять дистанцию в один метр, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.