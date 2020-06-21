Главный тренер футбольного Ростова Валерий Карпин заявил, что текущий сезон чемпионата России после его возобновления напоминает ему первенство водокачки.

Главный тренер футбольного "Ростова" Валерий Карпин заявил, что текущий сезон чемпионата России после его возобновления напоминает ему первенство водокачки.Накануне у шести футболистов "Ростова" был обнаружен коронавирус, и команда села на 14-дневный карантин. Клуб обратился к "Сочи", с которым ему нужно было играть, с просьбой о переносе игры на более позднюю дату, но получил отказ. На матч отправили игроков академии. Встреча завершилась со счетом 10:1 в пользу сочинцев.В воскресенье же было принято решение о переносе матча 23 тура между "Краснодаром" и "Динамо" на 19 июля после того, как в составе "бело-голубых" три игрока заболели коронавирусом."Сейчас чемпионат напоминает мне первенство водокачки. Будет ли "Ростов" просить переиграть матч с "Сочи"? Этот вопрос не ко мне. Я — тренер", — заявил Карпин ТАСС.Продолжил тему со сложившейся ситуацией Карпин уже в своем Instagram: "Сейчас у меня есть другой вопрос: а где сейчас все эти эксперты-вирусологи, кричавшие о том, что "Ростов" совершает преступление против российского футбола? Куда все они делись? Чего они сейчас-то молчат?"Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Valeri Karpin (@vgkarpin) 21 Июн 2020 в 5:07 PDTНапомним, что "Ростов" после 23 туров идет на четвертой строчке, набрав 38 очков.