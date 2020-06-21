Преступление было раскрыто по «горячим следам» полицейским-кинологом со служебной собакой по кличке Магирус.

Следственным отделом ОП №3 УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного в отношении жителя областного центра. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение).В дежурную часть ОП №3 УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение о проникновении в торговый павильон в микрорайоне Оргтруд. На место преступления оперативным дежурным была направлена следственно-оперативная группа, эксперт-криминалист, кинолог со служебной собакой.Немецкая овчарка по кличке Магирус, взяв след, привела стражей порядка к дому, расположенному на соседней улице микрорайона. Когда ранее судимый молодой человек открыл входную дверь, оперативники увидели на кухне похищенное имущество. В квартире также находилась знакомая подозреваемого.Для разбирательства данные граждане были доставлены в территориальный орган внутренних дел. В совершении кражи молодой человек сознался, подруга подозреваемого дала свидетельские показания. Часть похищенного имущества полицейские изъяли и вернули законному владельцу.В ходе следствия подозреваемый скрылся в другую область и был объявлен в федеральный розыск. Впоследствии он был задержан сотрудниками полиции в городе Казань, доставлен в город Владимир и заключен под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Максимальное наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемой ему статьи, - лишение свободы сроком до пяти лет.