Злоумышленнику, завладевшему деньгами, грозит до 12 лет колонии.

Во Владимирской области, в Собинке, при строительстве школы похитили восемь миллионов рублей.По данным регионального СУ СКР, правоохранители завели уголовное дело на 40-летнего гендиректора коммерческой компании за подкуп при выполнении муниципального контракта.Так, на возведение школы администрация Собинского района выделила 647 миллионов рублей. По результатам торгов в 2017 году она заключила контракт с московской компанией. Гендиректор фирмы в свою очередь заключил договоры субподряда с двумя владимирскими компаниями на сумму более 49 миллионов рублей. При этом руководитель договорился от откате в 20% от стоимости заключенных договоров. Благодаря этому в августе 2018 года он получил от директоров владимирских фирм восемь миллионов рублей.За содеянное злоумышленнику грозит от семи до 12 лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа.