Те, кто призывает голосовать против поправок к Конституции или вообще игнорировать волеизъявление, идут против своего народа. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью программе Парламентский час на России-24.

Те, кто призывает голосовать против поправок к Конституции или вообще игнорировать волеизъявление, идут против своего народа. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью программе "Парламентский час" на "России-24"."Вы что, хотите стране хуже? Вы хотите, чтобы стандарты, которые повысят качество жизни, были не приняты?" – обратился председатель нижней палаты к противникам поправок.Предлагать не голосовать за поправки – значит идти против своего народа, подчеркнул спикер. Парламентарий раскритиковал политиков, солидарными с теми, кто из-за границы пытается сорвать голосование.Если народ одобрит поправки к основному закону, то впервые в истории современной России мы будем опираться на свою Конституцию, заявил Володин. Он напомнил, что противниками поправок выступили Венецинанская комиссия, Государственный департамент США и ряд западных политических деятелей.Сегодня от выбора каждого зависит многое, подчеркнул Володин. Каждый голос за поправки делает к основному закону делает России сильнее, уверен законодатель."Поэтому крайне важно поддержать поправки в Конституцию", – сказал парламентарий.Общероссийское голосование за поправки к основному закону состоится 1 июля. С 25 по 30 июня в ряде регионов будет проходить электронное голосование.