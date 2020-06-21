Более четырехсот сотрудников различных ведомств и 60 единиц техники работают на месте ЧП в Киеве, где в многоэтажном жилом доме взорвалась газовоздушная смесь, образовавшаяся после утечки газа. В результате инцидента оказались обрушены перекрытия в квартирах с четвертого по восьмой этажи.

Спасатели обнаружили тело второго погибшего в результате взрыва, прогремевшего в жилом доме по улице Саломеи Крушельницкой в Дарницком районе Киева, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.Напомним, что в девятиэтажном доме по неустановленной пока причине произошла утечка газа, после чего произошел взрыв газовоздушной смеси, обрушивший перекрытия квартир с четвертого по восьмой этажи.По последним данным, с места ЧП эвакуировано более двух десятков жильцов, в ходе работ спасателям удалось деблокировать трех человек.Всего в мероприятиях по ликвидации последствий взрыва задействовано 410 сотрудников различных ведомств, использующих 60 единиц техники.