Владимир Путин встретился с медработниками в канун их профессионального праздника.

Владимир Путин встретился с медработниками в канун их профессионального праздника.На связи с главой государства — светила отечественной медицины, руководители крупных клиник и простые врачи. Вот врач-терапевт нижегородской больницы выходит на связь прямо из регистратуры, где в это время не прекращается прием больных. Эпидемия отступает, но риски и нагрузка на медиков по-прежнему высоки."Полагаю, необходимым еще два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом. И еще одно предложение: все дополнительные выплаты к зарплате должны быть в обязательном порядке учтены при расчете отпускных для медицинских работников независимо от того, когда в течение года специалист уйдет в отпуск", — заявил Владимир Путин.Для более чем 15 тысяч студентов, которые работали в ковидных госпиталях, президент предложил предусмотреть льготы и преференции в дальнейшем обучении. Вчерашние интерны супруги Дмитриевы, эндокринолог и кардиолог, работая в Мариинской больнице Петербурга, на время пандемии перепрофилировались в инфекционистов. Сами заболели коронавирусом, поправились и продолжили работать.Первыми в стране, не все это знают, с эпидемией столкнулись в Тюменской области. Коронавирус завезла сюда гражданка Китая прямиком из Уханя. Здесь же появился первый госпиталь-обсерватор, где выхаживали и первых тяжелых пациентов."Чудо, что люди, которые работали, проявили свои самые лучшие качества", — отметила Наталья Шень, анестезиолого-реанимационной службы тюменской больницы №1."Вы первые с этим столкнулись, но зато и первый опыт получили и создали очень хорошую обстановку там, именно профессиональную обстановку, которая не позволила распространяться этому вирусу так, как это могло бы быть, и так, как это происходило в некоторых других странах. Так что в целом сработали со знаком качества", — отметил глава государства.Вскоре по всей стране стали появляться обсерваторы на базе действующих больниц либо вновь построенных. В Москве же был развернут самый внушительный коечный фонд."Мы договорились с мэром Собяниным, что дополнительные койки, которые созданы, вы их закрывать пока в Москве не будете. А вот перепрофилированные медицинские учреждения можно вернуть к нормальной работе. Что касается дополнительных мест, они должны быть у нас в запасе, даже если в ближайшее время будут не нужны. На всякий случай. На осень текущего года или на будущее", — считает Путин.К обычной жизни возвращаются регионы, в большинстве приступили к снятию ограничений. Наверное, вся Россия ждет сейчас, когда это произойдет, наконец, на Кубани и в Крыму. На связи с Путиным — детский врач крымского санатория "Орленок" Наталия Шелепа."Когда вы пустите всех граждан России в Крым?" – поинтересовался Путин"Разрешили только с 1 июля", — сказала Шелена.В некоторых регионах эпидемия обнажила давние проблемы. В Забайкалье есть еще деревянные больницы, которым нужен ремонт. Врачи просят новое здание и для детской краевой больницы, старому — 96 лет. Псковской области не хватает инфекционной клиники."Мы хотели бы обратиться конкретно к Министерству обороны поддержать нас в строительстве инфекционной больницы, чтобы в этом году уже быть готовыми в случае второй волны пандемии уже встретить ее в стенах инфекционной больницы", — заявила Анастасия Повторейко, врач-пульмонолог, заместитель главного врача по Псковской горбольнице."Псковская область является определенным форпостом на территории РФ, она на западной границе. И мне кажется, очень важно здесь поддержать коллег", — считает Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства."Хорошо. Что касается Министерства обороны, то такую команду министр получит буквально сегодня. Тем не менее я прошу вас представить свои предложения в письменном виде", — сказал Владимир Путин.У Министерства обороны теперь есть колоссальный опыт возведения укомплектованных стационаров в кратчайший срок, переброски полевых госпиталей в очаги инфекции. Когда в Дагестане не хватало оборудования, лекарств, врачей, туда прибыли военные медики, и вообще помощь шла со всей страны."К сожалению, традиции и обычаи, которые помогали горцам веками выжить, в случае с коронавирусом послужили быстрому распространению эпидемии", — подчеркнул главный врач Республиканского центра инфекционных болезней и борьбы со СПИДом имени Магомедова."Так сложилось, что эта инфекция "воспользовалась" этими традициями. Но мы будем опираться на эти традиции. Что касается сложных моментов в жизни дагестанского народа, то я хотел бы сказать, что Дагестан вправе рассчитывать на такую поддержку всей страны", — заявил Путин.Флагман экстренной и неотложной помощи институт Склифосовского часть корпусов переоборудовал под пациентов с коронавирусом, лечил крайне тяжелых больных. Параллельно здесь ведется и научная работа."Будем надеяться, что в ближайшее время вакцина появится. В самое ближайшее время. Очень важно то, что у нас появились лекарственные препараты. Я вижу по оценкам, наверное, лучшие в мире сейчас по качеству применения, по частоте. Это очень здорово, это говорит о высоком уровне нашей науки, которая занимается этой сферой деятельности", — подчеркнул президент.Российская вакцина проходит клинические испытания, а мощнейшие противовирусные препараты уже выпускаются. Это тоже часть российской медицины, которая столкнулась с теми же вызовами, что и весь мир."Мировой опыт с эпидемией показал, насколько важно, чтобы национальное здравоохранение работало именно как система, от служб скорой помощи до ведущих клиник. Благодаря тому, что в России такая система есть, и вы, ваши коллеги действовали как единое целое, собрали все силы в кулак. Мы заставили эту тяжелейшую эпидемию отступить. Да, еще много работы. Но все-таки не допустили критического роста смертности, срывов настоящего паралича в работе медицинских учреждений, как это, к сожалению, произошло в некоторых других местах за границей", — заявил Путин.В период пандемии военная терминология вошла в обиход. Врачи и совершают подвиг, и сражаются на передовой. Логично создание для них особых госнаград. Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского — врача, святителя и подвижника. Президент не раз говорил о подвиге, который совершили медработники, сражаясь вирусом, но теперь в преддверии профессионального праздника говорит это им лично."Мы искренне гордимся, восхищаемся вашим поведением, вашим профессиональным подвигом. Он помог каждому из нас полнее осознать, прочувствовать истинную ценность жизни и значение того дела, которому вы посвятили свою жизнь. Мы вас любим, ценим и будем поддерживать", — отметил глава государства.Первыми наградят тех, кто боролся с коронавирусом, но вообще это признание для всех, кто спасает жизни. Хирурги-трансплантологи продолжали оперировать, и в период пандемии выполнено несколько плановых пересадок даже пациентам с COVID-19.Министр здравоохранения Михаил Мурашко выходит на связь с Путиным из Волгоградской области, из только что открытого филиала Национального центра трансплантологии и искусственных органов."Мы ко Дню медика благодаря общим усилиям получили очень хороший подарок. Я говорю "мы", имея в виду тех врачей и тех специалистов, которые имеют дело с пересадкой органов", — сказал Сергей Готье, академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии."Та сфера, которой вы занимаетесь, вызывает не просто какой-то восторг, а как минимум удивление. Я только один раз видел вживую, как идет работа на сердце на открытом. Это вообще не для слабонервных", — отметил Владимир Путин."Владимир Владимирович, это наша повседневная практика. Мы можем вам еще показать", — сказал Сергей Готье.То, с чем столкнулась страна в последние месяцы, нужно использовать как трамплин для прорыва в российской медицине, у которой по-прежнему, говорит президент, много проблем."Прежде всего предстоит серьезно улучшить состояние первичного звена: ФАПов, поликлиник, больниц, службы скорой и неотложной медицинской помощи. Укрепить их кадровый состав. На порядок повысить доступность современной диагностики заболеваний. И, безусловно, обеспечить широкую цифровизацию, использование технологий искусственного интеллекта в работе медицинских учреждений на всех уровнях", — считает глава государства.Программа модернизации первичного звена медицины вновь заработает в полную силу с 1 января.