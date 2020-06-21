В Самаре в многоэтажном жилом доме произошел хлопок газа. Пострадали две женщины, их доставили в больницу на осмотр.

В Самаре в многоэтажном жилом доме произошел хлопок газа. Пострадали две женщины, их доставили в больницу на осмотр.Как сообщают в МЧС, ЧП произошло около пяти утра, повреждены стены между комнатами и квартирами, несущие конструкции здания не задеты. Также ущерб получили десять автомобилей, припаркованных возле подъезда. Спасателями эвакуированы 24 жильца, для них подготовили пункт временного размещения.