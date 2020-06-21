Подробности освобождения из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна рассказал глава канцелярии Кочаряна Виктор Согомонян. Сообщается, что залог в 2 миллиарда армянских драмов внесли российские бизнесмены.

Подробности освобождения из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна рассказал глава канцелярии Кочаряна Виктор Согомонян. Как сообщает ТАСС, залог в 2 миллиарда армянских драмов (примерно 289,5 миллиона рублей) внесли российские бизнесмены.Роберт Кочарян — второй президент Республики Армения, возглавлял страну с марта 1998 года по апрель 2008 года. Обвиняется в свержении конституционного строя Армении в марте 2008 года. Тогда в ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения. Сам Кочарян считает обвинение сфабрикованным и говорит о политическом преследовании. В течение последнего месяца Кочарян находился на лечении в медцентре. Ранее в суде было принято решение оставить Кочаряна в клинике до окончания пандемии коронавируса.Двумя днями ранее Кочарян был отпущен под залог. В армянских СМИ появилась информация, что залог помогли выплатить бизнесмены Самвел Карапетян (ГК "Ташир"), Сергей Амбарцумян (ГК "Монарх") и Геннадий Степанян. Оставшуюся часть суммы внесла АФК "Система", где Кочарян является независимым директором.