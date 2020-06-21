В Швеции, в этой до недавнего времени тихой скандинавской стране, теперь становится жарко не по-северному.

В Швеции, в этой до недавнего времени тихой скандинавской стране, теперь становится жарко не по-северному. Жарко в культуре. "Вести недели" уже говорили о том, что после снесенных памятников остаются постаменты, а на них надо кого-то ставить. Смена опорных исторических героев всегда означает радикальную культурную перекодировку. Так, как это произошло на Украине, где вместо Ленина — фактического создателя Украины в современных границах — на постамент взгромоздили нацистского преступника Бандеру.Перекодировка не всегда означает прогресс, то есть подъем по цивилизационной лестнице. Бывает, что и варварство побеждает просвещенные миры. Так случилось на Украине, так случилось и в Римской империи. Примеров много. Похоже, на Западе сейчас происходит то же самое.Так вот в Швеции экс-мэр города Умео Ян Бьеринге предложил убрать из центра Стокгольма памятник "самовластному деспоту" королю Карлу ХII, а вместо него увековечить в бронзе "спасительницу природы" Грету Тунберг.Пока статуя Греты Тунберг еще обсуждается, под угрозой в Швеции оказался памятник Карлу Линнею — выдающемуся ученому XVIII века и автору классификацию природы на минералы, растения и животных. Среди прочего Карл Линней предложил и принцип двойного названия на латинском: сначала – род, потом – вид. Homo sapiens — человек разумный. У каждого вида есть некий описанный учеными образец – лектотип. В знак признания заслуг ученого именно Карл Линней считается лектотипом, то есть образцовым представителем Homo sapiens.Но сегодня подписи собирает петиция, которая обвиняет Карла Линнея как раз в том, что его принципы классификации всего живого "способствовали представлению европейцев о себе как о высшей расе". Линней хоть и не использовал понятие "раса" и не изучал черепа, но все же полагал, что представители Homo sapiens неоднородны. А когда Линней перечислил варианты в списке, то африканцы оказались на нижней строчке. Такая последовательность может оказаться фатальной для величественного памятника Карлу Линнею в центральном парке Стокгольма Хумлегорден. То есть культурное перекодирование угрожает самому эталону Homo sapiens. Символично. Выглядит как выпад против разумного со стороны неразумных. Агрессивное предложение спуститься на ступень вниз.Под угрозой в Швеции и памятник голландскому предпринимателю XVII века Луис де Гиру, установленный на Старой площади Норчепинга. Автор монумента — самый известный скульптор Швеции Карл Миллес. Именно Луис де Гир построил в Швеции первую доменную печь для плавки чугуна, а в целом его заслуги перед королевством столь велики, что де Гира называют "отцом шведской промышленности". Минусом в биографии стала основанная им шведско-африканская компания, которая не только везла из Африки слоновые бивни и золото, но и зарабатывала на работорговле. Да, собственно, как все, в ту эпоху. Да и богатства и роскошь столиц Франции, Испании, Португалии, Великобритании, Нидерландов — это то, что высосано из колоний, из местных рабов.Если кто-то хочет найти в прошлом людей сегодняшних — с гаджетами, посетителей фитнес-салонов, феминисток, трансгендеров и представителей ЛГБТ на гей-парадах — то не получится. Жизнь была другой — в соответствии с этапами эволюции. У каждой эпохи свои герои. Воевать с ними — значит, отказаться от своей культурной базы, образно говоря, набросить на собственную шею петлю и выбить из под себя табуретку. Отказаться от прошлого куда проще, чем суметь объяснить его, совместив с настоящим.Но что мы видим? Вместо объяснений, вместо мирного осмысления и сопоставления -- тупой демонтаж и сдача позиций. В Америке процесс идет наиболее остро. С перехлестами и доведением до абсурда.Вот купель на месте задушенного полицией рецидивиста Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Здесь то ли крещение, то ли обряд очищения. В антисанитарных условиях в эпоху пандемии. Может пройти любой желающий. Таких много.Эффектнее было бы в воду добавить черных чернил. Результат стал бы более зримым, ведь black is beutifull. Но и так затея работает. Если серьезно, то сейчас в США атмосфера такова, что у белых без публичного акта покаяния за то, что они белые, — никаких жизненных перспектив. Нужно либо встать на колено в знак вины и согласия с разгулом "мирного насилия", либо сделать заявление в соцсетях, любо вступить в ряды. Словом, каждый обязан пройти некий очистительный ритуал. В какой-то степени напоминает партийные "чистки" в самые ортодоксальные советские времена. Тогда в письменных характеристиках членов Компартии даже указывалось количество пройденных "чисток". И тем ценнее был член партии, чем больше "чисток" было в его партстаже. Если не готовы сами очиститься, то активисты движения BLM ("Черные жизни имеют значение") вам помогут.Вот мужчина от имени BLM расхаживает по улицам, охотясь за белыми женщинами. Его цель — ставить их на колени и каяться за цвет кожи. Как видим, женщины столь напуганы, что делают то, что им говорят.Тем временем памятники первооткрывателю Америки продолжают в США падать. Демонтировали Колумба в Сан-Франциско. То же случилось и в Детройте. И уже активисты посягают на памятник Аврааму Линкольну в Бостоне. Им не нравится, что президент, освободитель рабов, простирает длань над сидящим у его ног благодарным негром с разорванными на руках цепями. Памятник — копия Мемориала эмансипации в Вашингтоне. Там пока стоит. Но в Бостоне уже и мэр города — за снос Линкольна.Таким образом, в Штатах идет культурная расчистка прошлого. Старые фильмы про индейцев запрещены уже давно. Новых не снимают — запрещено. Колумба из прошлого стирают. Статуй конфедератам скоро не останется вообще. Даже портреты своих предшественников спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси распорядилась срочно удалить из здания Капитолия.Но интересно, кто эти государственные мужи? Возьмем лишь пару из них. Роберт Хантер от Вирджинии, спикер Палаты представителей Конгресса с 1839-го по 1841 годы, когда до отмены рабства в США оставалось еще более 20 лет. Да, спустя 20 лет он стал госсекретарем Конфедеративных Штатов Америки. Такова далекая история. Но по воле Нэнси Пелоси нет теперь такого спикера в галерее портретов Капитолия.Еще один вынесенный — Хауэлл Кобб. Ветеран американского парламентаризма. Членом Палаты представителей США избирался пять раз, а спикером Палаты был с 1849-го по 1851-й. До отмены рабства оставалось боле 10 лет. Позже, правда, Хауэлл Кобб ушел к конфедератам. Так стереть из памяти и Хауэлла Кобба! Не место ему в ряду портретов!История в США таким образом словно оживает, а гражданская война словно разгорается вновь. Так, в Вашингтоне очередной генерал армии Конфедерации Альберт Пайк рухнул с постамента. Примечательно, что памятник стоял неподалеку от штаб-квартиры полиции. Фигуру генерала еще и подожгли, но полиция не стала торопиться. Когда наряд все же прибыл, то лишь погасил огонь, но в отношении вандалов — никаких действий. Трамп был в ярости, но бушевал лишь в Тwitter: "Полиция Вашингтона не выполняет свою работу, они смотрели, как статую сдергивают вниз и поджигают. Эти люди должны быть немедленно задержаны. Позор для нашей страны!Полиция не вмешивалась? А куда и зачем ей вмешиваться, если и полицейские чувствуют себя преданными? Во имя кого и чего им-то теперь, как говорится, искать приключений? Куда безопаснее встать на колено. А можно и омыть ноги чернокожему активисту.В условиях бездействия полиции ниспровергатели добрались и до отцов-основателей США. Так, в Портленде (штат Орегон) протестующие набросили на голову первого президента США Джорджу Вашингтону американский флаг, потом подожгли его, а следом и снесли саму бронзовую фигуру, облив потом ее еще и красной краской. Венцом акции стала намалеванная цифра "1619" — год прибытия в США рабов. Ранее в том же Портленде снесен монумент первым поселенцам и третьему президенту США Томасу Джефферсону, к слову, автору Декларации независимости.Всех актов вандализма не перечесть, но ясно, что в прошлом все белые — плохие. По крайней мере, хороших остается все меньше и меньше. Контроль над прошлым силой захватывают разрушители, которые не настроены на созидание. Если всю историю расчистить от плохих с сегодняшних позиций, то на чем строить себя обществу и на чем и на ком воспитывать детей? Что им объяснять, как раньше все было плохо? Тогда откуда мы сегодня такие хорошие взялись?Лицо протеста — рэпер "автономной зоны" Сиэтла по прозвищу Раз Симон. Именно он возглавил так называемые "вооруженные силы" зоны. Расхаживает с АК-47 на плече. По чеховским законам драматургии ружье на стене в первом акте в третьем должно выстрелить. А тут даже и не ружье, а автомат Калашникова. И не на стене, а в руках. Когда выстрелит? И что в ответ? Ведь США — чемпионы мира по числу стрелкового оружия на душу населения — 120 стволов на сто человек. Что в этих условиях означает бунт?И когда неизбежно появится консервативное движение против разорения истории и самой страны, то во что выльется противостояние? Пока же мы наблюдаем словно культурный СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита. Нет иммунитета к разрушению прошлого, как нет иммунитета к перекодировке — исторической, культурной, религиозной. Десятилетия гедонистического раскрепощения пороков, культа комфорта и ложного чувства превосходства довели-таки Америку до культурного СПИДа, когда иммунитета к погромам нет.А тем временем уже и американская армия разлагается изнутри. Мало того что министр обороны Марк Эспер продемонстрировал публичное несогласие с Трампом в вопросе использования армии для спасения страны от разрушительных беспорядков, так еще и десяток военных баз, несмотря на противодействие президента Трампа, будут переименованы. А Трампу остается лишь Twitter."Кто-то предположил, что нам следует переименовать не менее 10 наших легендарных военных баз, таких как Форт-Брэгг в Северной Каролине, Форт-Худ в Техасе, Форт-Беннинг в Джорджии и так далее. Эти монументальные и очень мощные базы стали частью великого американского наследия и истории выигрышей, побед и свободы. Соединенные Штаты Америки тренировали и размещали наших героев в этих святых местах и выиграли в двух мировых войнах", — заявил Трамп.Ну, про выигрыш — это у них как всегда. Но во всяком случае именам генералов-конфедератов в названиях теперь не место. Они звучат теперь хуже ругательств. Консультации по переименованию уже начались. К слову, по опросам, большинство американцев — 56% — не поддерживают переименование военных баз. Но в нынешней обстановке голос агрессивного меньшинства звучит громче, а значит, и влиятельнее.Кстати, в Британии практически то же самое. Там добрались до статуи Махатмы Ганди и тоже требуют ее повалить, поскольку Ганди был "расистом" и еще почему-то "сексуальным хищником", хотя известно, что Ганди еще в молодости дал обет целомудрия.