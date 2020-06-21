В центральном матче 23 тура российской премьер-лиги ЦСКА принимал Зенит из Санкт-Петербурга. Гости одержали победу с результатом 4:0.

В центральном матче 23 тура российской премьер-лиги ЦСКА принимал "Зенит" из Санкт-Петербурга. Гости одержали победу с результатом 4:0.Чемпион начал очень мощно и мог выйти вперед на исходе первой минуте. Но удар Сердара Азмуна отразил Игорь Акинфеев. Гости подали угловой, и капитан "Зенита" Бранислав Иванович головой отправил мяч в цель. На десятой минуте в воротах ЦСКА побывал второй мяч. Ошибся в обороне Виктор Васин. Самой дорогой футболист гостей Малком со второй попытки поразил ворота.Мог вернуть интригу матчу нападающий ЦСКА Федор Чалов, но с близкого расстояния пробил в Андрея Лунева. "Зенит" незадолго до перерыва забил третий мяч. Снова отличился Малком. После первого тайма 0:3.После перерыва чемпион уже был не столь агрессивен. Был игровой отрезок, когда армейцы прижали гостей к воротам. Но забить хотя бы один мяч красно-синие не смогли, К тому же они остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Вадим Каропв. В самом конце встречи в ворота ЦСКА был назначен пенальти за игру Игоря Дивеева рукой в собственной штрафной. Акинфеев угадал направление удара Себастьяна Дриусси, но мяч влетел в ворота 0:4. ЦСКА впервые с 2011 года проиграл так крупно на своем поле."Зенит" набрал 53 очка и продолжает уверенно лидировать в чемпионате. У ЦСКА осталось 36 очков. Армейцы занимают пятое место.