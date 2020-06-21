Бывший нападающий сборной Ирака Ахмед Ради скончался на 56 году жизни. Причиной смерти легенды иракского футбола стала кроноварисуная инфекция.

Бывший нападающий сборной Ирака Ахмед Ради скончался на 56 году жизни. Причиной смерти легенды иракского футбола стала кроноварисуная инфекция.13 июня Ахмед Ради был госпитализирован с диагнозом двусторонняя пневмония. У Ради был выявлен вирус COVID-19. Вскоре футболист был выписан, но 18 июня снова оказался в больнице. 21 июня Ахмед умер.Ахмед Ради забил единственный гол сборной Ирака на чемпионатах мира. В 1986 году он поразил ворота сборной Бельгии. В 1988 году Ради был признан лучшим футболистом Азии.