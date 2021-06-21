Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 34 686 человек.

Во Владимирской области на 21 июня подтверждено 93 новых случая заражения коронавирусом, что на 8 больше, чем днём ранее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 16 горожан. Ещё 13 жителей подхватили опасную инфекцию в 13 в Муромском, 10 - в Гусь-Хрустальном, 8 - в Ковровском, 7 - в Александровском, 6 - в Петушинском районах. По 4 пациента с ковидом прибавилось в Суздальском, Камешковском и Киржачском районах. По 3 выявлено в Вязниковском, Селивановском, Юрьев-Польском и Меленковском, по 2 - в Собинском, Гороховецком и Судогодском районах, а также в ЗАТО Радужный. Ещё один человек заболел ковидом в Кольчугинском районе.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 34 686 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 7898 случаев во Владимире, 4187 - в Гусь-Хрустальном районе, 3810 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.