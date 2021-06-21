Сотрудники прокуратуры, которые отправились с проверкой на ОАО «Балакиревский механический завод», выяснили, что руководство не платит зарплату работникам. Долг в общей сумме превысил 1,5

Сотрудники прокуратуры, которые отправились с проверкой на ОАО «Балакиревский механический завод», выяснили, что руководство не платит зарплату работникам. Долг в общей сумме превысил 1,5 млн рублей. В адрес генерального директора было внесено представление. Также прокурором в интересах работников в мировой суд направлены заявления о взыскании с предприятия задолженности, – сообщают в прокуратуре. В результате принятых