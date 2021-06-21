При проверке. проведенной по депутатскому запросу, было выявлено нарушение закона о конкуренции при заключении контрактов.

При проверке, проведенной по депутатскому запросу, было выявлено нарушение закона о конкуренции при заключении контрактов.УФАС по Владимирской области потребовала, чтобы 15 июля был проведен конкурс среди перевозчиков на маршрутах 11С, 25,27.Как сообщается, управление транспорта администрации Владимира ведет подготовку документации к конкурсу. Далее будет опеределены дата его проведения.Напомним, что С 18 июня компания АДМ, которая еще недавно была основным городским перевозчиком, В результате, у нее осталось только два городских направления - №26 и №28.