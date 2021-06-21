Для обновления модельного ряда компания проводит глубокую модернизацию своих производственных площадок.

АвтоВАЗ планирует в течение пяти лет запустить новые модели Lada дороже одного миллиона рублей. При этом компания не откажется и от более доступных авто на "низовом пороге ценового сегмента". Об этом журналистам рассказал президент АвтоВАЗа Николя Мор."Начиная с 2023 года по 2026 год мы будем входить в цикл обновления модельного ряда, это будут абсолютно новые модели. Эти модели выведут бренд Lada несколько на более высокий ценовой сегмент в сравнении с текущим модельным рядом Lada... В перспективе следующих пяти лет мы планируем выйти намного выше, чем порог в один миллион рублей по цене", — отметил он.При этом он пообещал сохранить в своей линейке модели и по доступным ценам."Безусловно, мы хотели бы, чтобы цены на наши автомобили начинались менее чем от миллиона рублей. Сегодня самая дешёвая Lada Granta начинается от 570 тысяч рублей. И для того, чтобы сохранить эту доступную цену, возможно, мы сохраним производство текущей Granta на более длительный срок, как это было с Lada Priora в своё время", — добавил топ-менеджер.