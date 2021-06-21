Погибли двое подростков и двое взрослых мужчин.

За минувшее воскресенье во Владимирской области утонули четыре человека. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе МЧС региона.В Гороховце на Клязьме погиб 21-летний парень, тело которого до сих пор не нашли.«Установлено, что происшествие произошло в районе очистных сооружений, где не запрещено купаться. На месте происшествия работают спасатели», - рассказала руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко.В Киржаче в одноимённой реке утонул 19-летний юноша. Его тело достали очевидцы трагедии. Место так е не было оборудовано для купания.Во Владимире в микрорайоне Коммунар в озере Старица утонул мужчина 1978 года рождения. Его подняли на поверхность спасатели муниципального поисково-спасательного отряда.Четвёртый случай зарегистрирован в Камешковском районе, возле посёлка Патакино. В Клязьме утонул мужчина 1974 года рождения. На месте работают сотрудники местной администрации, полиции, аварийно-спасательного формирования Владимирской области и родственники. Тело до сих пор не найдено.Всего с начала 2021 года на водоёмах области погибли 11 человек, среди которых трое детей 3. Большинство несчастных случаев со взрослыми произошли в результате злоупотребления алкоголем.«Детская гибель, к сожалению, происходит из-за недостаточного контроля со стороны взрослых», - пояснили в МЧС.Добавим, что в области организованы рейды по местам отдыха владимирцев. Сегодня сотрудники МЧС и полиции