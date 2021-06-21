Он простоял на станции чуть больше часа.

Из-за неисправности скоростной поезд «Стриж», двигавшийся по направлению «Москва-Нижний Новгород», сделал вынужденную остановку в Гороховце.«Поломка произошло 20 июня между 16 и 17 часами. Состав №706 пробыл на станции один час шесть минут. Железнодорожники устранили неисправность и локомотив отправился в путь», - сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.В Нижний Новгород «Стриж» пришел с опозданием. ГЖД принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства.