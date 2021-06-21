Людмила Порывай хоть и ни дня не работала, но получает приличные деньги.

Людмила Порывай хоть и ни дня не работала, но получает приличные деньги.Известная родительница последние годы проживает в Майами. На днях в эфире передачи "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Людмила Порывай призналась, что вообще не работала в США, однако, ее пенсия по старости составляет 600 долларов.После такого заявления в диалог вступила артистка Наталья Аринбасарова. Она отметила, что ее пособие в России гораздо ниже. По словам актрисы, она получает 15 тысяч рублей, а также финансовую помощь от сына Егора Кончаловского и дочери Екатерины Двигубской. Главное, по словам Арибасаровой, что дети снимают ее в кино."После распада СССР я не могла выбирать сама себе платья от изобилия. А еще однажды Катя мне норковую шубу подарила. Я аж вспотела. Главное, что мои дети меня снимают в кино", – рассказала Наталья Аринбасарова.Отметим, По словам певицы, он умер, когда ей было 20 лет. Произошло это на руках у артистки. Королева тяжело переживала трагедию и пообещала себе, что исполнит все прижизненные мечты папы.