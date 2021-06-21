Спасая жизни других, они не уберегли свои.

Президент России Владимир Путин посмертно наградил двух владимирских медиков за борьбу с коронавирусом.Орден Пирогова получили: младшая медсестра Ольга Заляева и санитарка Анжелика Курнева. Обе работали в клинической больнице «РЖД-Медицина», расположенной в Муроме.Спасая жизни других, они, к сожалению, не уберегли свои.Указ о награждении на портале правовой информации.Напомним, что в мае орден Пирогова посмертно. получили ещё девять медиков из Владимирской области.