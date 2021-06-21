Войны за парковку на Комиссарова. Жительница Владимира попала в неприятную ситуацию. В один из вечеров автолюбительница оставила свою машину вот на этом месте. Вот только, как оказалось, эта

Войны за парковку на Комиссарова. Жительница Владимира попала в неприятную ситуацию. В один из вечеров автолюбительница оставила свою машину вот на этом месте. Вот только, как оказалось, эта территория уже давно является парковкой для другого авто. И его хозяйка была явно не в восторге от незваных гостей. Юлия Буйницкая, автолюбитель: Моя машина стояла на этом