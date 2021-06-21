В Суздале в минувшие выходные отметили Троицу. Встретить любимый праздник приехали гости со всей страны. А площадкой стал Музей деревянного зодчества. Как оживают традиции? Об этом - в нашем репортаже.

В Суздале в минувшие выходные отметили Троицу. Встретить любимый праздник приехали гости со всей страны. А площадкой стал Музей деревянного зодчества. Как оживают традиции? Об этом - в нашем репортаже.Большой наборный хоровод. Одно из главных традиций троицких гуляний. Троица - в числе самых важных и почитаемых праздников. Тех, что на Руси отмечали шумно и весело. В переплетении множества обрядов, которые "оживают" на особой музейной территории в окружении деревянных церквей, мельниц и домов, особой смысл. И, прежде всего, уважение к истокам. Отметить Троицу в Суздале приехали сотни людей со всей страны.Виктория, гостья праздника:- Мы русские люди, славяне, это всё исходило от наших бабушек, прабабушек, а сейчас окунуться в этот мир - это просто бесподобно, конечно.Троицу или Пятидесятницу православные встречали на 50-й день после Пасхи. Церкви в этот день украшали венками и ветками берёз, букетами полевых цветов. Берёзу считают символом света, чистоты, плодородия, благополучия. По поверью, венки из берёз, оставленные в доме, защищают от дурного глаза и несчастий. В Троицкую субботу гости музея могли увидеть и забеги до Троицкой берёзки, обряд её завивания, обряды кумления и вождения колоска. Троица "зазвучала" и благодаря музыкантам. В Музее деревянного зодчества выступили ансамбли "Надея" и "Радуница", а также лирник Василий Евхимович. Гендиректор музея-заповедника Сергей Рыбаков подчёркивает: музейная Троица - это вклад в сохранение нематериального наследия.Сергей Рыбаков, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Эти фестивали и праздники, которые, с одной стороны, развлекательные, с другой стороны, подготовлены на серьёзной исследовательской и фольклорной научной платформе, они помогают вспомнить о нашей культуре, традициях. Поэтому я думаю, этот праздник будет жить и развиваться.Почётными гостями Троицкой субботы стали и ремесленники, мастера из всех волостей. Здесь и гончары, и резчики по дереву. Удивительные изделия из берёсты и щепы, рядом - льняные творения искусниц. Много лет со льном - пожалуй, самым летним и аутентичным материалом работает Анна Иванова из Костромы. По её словам, не пропускает ни одной суздальской Троицы.Анна Иванова, мастер-ремесленник (г. Кострома):- Прекрасно поёт хор, люди ходят в венках из берёзы, это всех объединяет, вооодушевляет. Прекрасный праздник.Троицу на Руси называли девичьим праздником. Помимо гадания на венках, гадали и на берёзовых ветках. Веточки перемешивали с закрытыми глазами. Если выпала ровная, жизнь будет спокойной и уравновешенной. С радостью на Троицу в избах встречали сватов. Если они пришли на Троицу, брак обещал быть дружным, крепким и счастливым. Интересную программу подготовили в музее и для детей. Их пригласили на представление "Берёзкин дом" и мастер-классы по изготовлению троицкой куклы-оберега.Мария Платанюк, "Вести-Владимир", при содействии пресс-службы Владимиро-Суздальского музея-заповедника.