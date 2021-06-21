На протяжении нескольких дней сотрудники полиции вместе с добровольцами прочесывали окрестности города Никополь в Днепропетровской области Украины. Они разыскивали 15-летнюю девочку, о ..

На протяжении нескольких дней сотрудники полиции вместе с добровольцами прочесывали окрестности города Никополь в Днепропетровской области Украины. Они разыскивали 15-летнюю девочку, о пропаже которой сообщила ее мать. Женщина в соцсетях умоляла ребенка вернуться домой. Однако пропавшая уже не могла прочитать этих трогательных посланий. Ее тело обнаружили на пустыре за одним из заброшенных зданий города, передает . Погиб ребенок от удушения. По подозрению в совершении преступления был задержан ровесник девочки, ее друг.