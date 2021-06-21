Сегодня в 02-55 поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в деревне Новоселово Киржачского района.

Сегодня в 02-55 поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в деревне Новоселово Киржачского района.Из-за позднего сообщения, на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома по всей площади. Пожарные ликвидировали пожар на площади 84 кв. м., сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 15 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.