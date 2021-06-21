Белый дом отчитался об исполнении бюджета.

В Законодательном Собрании Владимирской области 18 июня состоялись публичные слушания по исполнению бюджета за 2020 год.«Несмотря на все негативные факторы, среди которых пандемия коронавируса, оборот организаций региона вырос на 2,3% и составил 1,2 трлн рублей. Индекс промышленного производства составил 119,3%», - доложил собравшимся вице-губернатор Вячеслав Кузин.Объём инвестиций составил 93,4 млрд рублей, что на 3,7 % больше, чем годом ранее. В 2020 году господдержку в размере 216 млн рублей на реализацию инвестпроектов получили 13 предприятий.«В целом в развитие экономики области вложено 8 млрд 251 млн рублей – это налоговые расходы областного бюджета: льготы, преференции и вычеты», − детализировал директор финансового департамента.На реализацию национальных проектов потрачено 9,4 млрд рублей.Доходы исполнены в сумме 75 млрд 45 млн 927 тысяч рублей - 109,7 % к плану. Основными источниками стали собственные налоговые и неналоговые доходы, объём которых составил 47,8 млрд рублей. Лидерами по уплате налогов являются АО «Генериум», ООО «Мон дэлис Русь», ЗАО «Ферреро Руссия», ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва», ПАО «Сбербанк», ООО ТД «Аскона», ООО «Аскона Век».Расходы составили 73 млрд 297 млн 773 тысяч рублей - 103,4% к плану.«Результатом бюджетной политики области стало исполнение областного бюджета без дефицита. В целом принятые бюджетные обязательства исполнены в полном объёме, просроченная кредиторская задолженность отсутствует», − констатировал Вячеслав Кузин.