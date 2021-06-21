В законодательном собрании области заслушали отчет об исполнении бюджета за прошлый год.

В Законодательном Собрании области заслушали отчет об исполнении бюджета за прошлый год.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Мы с удовлетворением отмечаем, что все планируемые параметры и цифры в бюджете были исполнены, мы отмечаем, что год был необычный, связан с пандемийной ситуацией.Основной статьей расхода в пандемийный год стало здравоохранение. Вместе с федеральными средствами в отрасль было направлено около 17 миллиардов рублей - на оборудование , лекарства, спецтранспорт, помощь врачам, которые оказались на передовой борьбы с коронавирусом. Также по инициативе Законодательного собрания был принят комплекс мер по поддержке малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии. Закон о межбюджетных отношениях , принятый годом ранее, позволил также выйти без потерь из коронавирусного года . Дороги, дворы ремонтируются , школы, детские сады, другие социально-значимые объекты строятся. Но есть и нерешенные обязательства.Председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Михаил Максюков:- Говорили про свалки, о необходимости средств на рекультивацию свалок, обеспечение детей-сирот жильем, на переселение из ветхого и аварийного жилья. К сожалению, в 20 м году темпы несколько снизились , и наблюдается снижение финансирования. В 21 и 22 годах рекомендуем увеличить объем финансирования по программе переселения из ветхого и аварийного жилья и капремонту.