Известная телеведущая и блогер Маша Малиновская расстроила поклонников честным признанием.

Известная телеведущая и блогер Маша Малиновская расстроила поклонников честным признанием.На вопрос, считает ли она себя красивой или симпатичной, девушка призналась: «Сейчас, к сожалению, нет. Я чувствую себя красивой, когда я вешу примерно на 10 кг меньше, чем сейчас, но я работаю над этим».Малиновская всегда стремилась выглядеть на 5 баллов и проявляла невероятную самокритичность. В свое время она очень увлеклась различными диетами, но результата не было, и звезда обратилась за помощью к пластическим хирургам. Но даже после сложных косметологических процедур она срывалась и набирала лишний вес.Сейчас Маша взяла себя в руки и полностью изменила свой стиль жизни. Она тщательно следит за своим здоровьем, занимается спортом и готовит только правильные и полезные блюда. Изменился и ее стиль в одежде. Если раньше Малиновская выбирала яркие украшения и наряды, то сейчас она сторонница комфортного стиля, и при этом девушка стала выглядеть очень элегантно.Маша поблагодарила своих фанатов за то, что они пишут ей комплименты, и призналась, что для нее это очень важно и она очень ценит эти теплые слова, но не всегда может оперативно ответить на сообщения.Также звезда откровенно рассказала о том, что сейчас худеет и принимает специальные таблетки – "Редуксин". Так что скоро она продемонстрирует поклонникам свой результат.