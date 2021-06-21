Теплоход «Промерный-8» производит замеры глубин на перекате Нижний Ласинский на 307-305 километрах. Он выясняет насколько необходимо углубление дна на этом участке.

В акватории Муромского района начались работы по углублению дна Оки. Об этом сообщили в ФГБУ «Канал имени Москвы».Земснаряд «Московский-70» с брандвахтой Б-103 и мотозавозней «МЗ-12» ведут путевые работы на Верхнем Иванчинском перекате на 313 и 312 километрах судового хода.«Также дноуглубление производится на Угольновском перекате под Муромом на 207-204 километрах реки. Здесь задействован земснаряд «Московский-311», брандвахта-41 и мотозавозня «МЗ-17», - пояснили в организации.Теплоход «Промерный-8» производит замеры глубин на перекате Нижний Ласинский на 307-305 километрах. Он выясняет насколько необходимо углубление дна на этом участке.