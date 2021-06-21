Прокуратурой Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей после проверки Рынка на Студеной горе.

Прокуратурой Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей после проверки Рынка на Студеной горе.25 апреля 7-летний мальчик залез на цветочницу, расположенную на втором уровне, которая, не выдержав его веса, сломалась. При падении на пол первого этажа ребенок получил компрессионные переломы позвонков.В ходе проверки выяснилось, что руководство Гастромаркета не предусмотрело ограждение для цветочницы из цементно-стружечных плит, которое могло бы помешать свободному попаданию на нее посетителей.Фото: