Александровской городской прокуратурой проведена проверка исполнения руководством ОАО «Балакиревский механический завод» требований трудового законодательства.

Александровской городской прокуратурой проведена проверка исполнения руководством ОАО «Балакиревский механический завод» требований трудового законодательства.Выявлены факты невыплаты работникам предприятия заработной платы в общей сумме более 1,5 млн рублей. В адрес генерального директора ОАО «БМЗ» внесено представление, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Также прокурором в интересах работников в мировой суд направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании с предприятия задолженности по заработной плате, которые в дальнейшем переданы для исполнения в службу судебных приставов Александровского района.В результате принятых надзорным ведомством мер реагирования восстановлены права работников завода на оплату труда, задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.Кроме этого, городской прокуратурой в отношении генерального директора общества, который ранее по инициативе прокуратуры за аналогичное правонарушение привлечен к административной ответственности, возбуждено дело за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы.По результатам его рассмотрения виновному лицу назначен штраф в размере 20 тыс.рублей.Фото