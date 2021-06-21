Росприроднадзор добился через суд возмещения нанесенного загрязнениями ущерба реке Ундолка на сумму 2,3 млн рублей.

Росприроднадзор добился через суд возмещения нанесенного загрязнениями ущерба реке Ундолка на сумму 2,3 млн рублей.Напоминим, весной Межрегиональное управление Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям г. Лакинска (Владимирская область) по соблюдению требований законодательства в области охраны окружающей среды.Был проведен осмотр производственных площадок предприятия, в том числе территории очистных сооружений биологической очистки, артезианских скважин и земельных участков, прилегающих к ним; изучена экологическая документация; проведены лабораторные исследования с привлечением специалистов Владимирского филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО».Выявлены нарушения: водного законодательства, законодательства в области охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами производства и потребления, сообщила пресс-служба регионального Росприроднадзора.