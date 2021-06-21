С 21 июня на платформе «Смотрим» – премьера многосерийной детективной драмы «Подражатель». В главных ролях: Евгения Крюкова, Полина Филоненко, Евгений Дятлов, Любовь Константинова, Никита Волков, Татьяна Колганова и другие.

С 21 июня на – премьера многосерийной детективной драмы «Подражатель». В главных ролях: Евгения Крюкова, Полина Филоненко, Евгений Дятлов, Любовь Константинова, Никита Волков, Татьяна Колганова и другие.В Санкт-Петербурге происходит убийство, которое детально воспроизводит преступление двадцатилетней давности, совершенное Анастасией Перевезенцевой (Евгения Крюкова). Новый преступник вскоре и сам объявляет себя её Подражателем. Руководитель следствия Иван Орехов (Евгений Дятлов) вызывает свою ученицу Дарью Бравадину (Полина Филоненко), известную своими нестандартными методами. Она предлагает привлечь к расследованию саму Анастасию, которая отбывает заключение, рассчитывая, что Перевезенцева поможет выйти на след Подражателя…(фото телеканала «Россия»).Производство: Star MediaРежиссёр-постановщик: Сергей КомаровАвторы сценария: Ольга Жабина, Олег Кириллов, Сергей КомаровОператоры-постановщики: Илья Комаров, Сергей КомаровХудожники-постановщики: Игорь Трышков, Ирина Целикова, Андрей ВасинХудожники по костюмам: Руслан Рычагов, Жанна СердюкХудожники по гриму: Ярослава Мерная, Александр БруньковскийПродюсеры: Александр Стариков, Влад РяшинВ ролях: Евгения Крюкова, Никита Волков, Полина Филоненко, Евгений Дятлов, Любовь Константинова, Роман Агеев, Дмитрий Караневский, Александр Кудренко, Екатерина Кукуй, Сергей Уманов, Максим Ханжов, Максим Дрозд, Анна Банщикова и другие.