Жара в Москве, скорее всего, установит многолетний рекорд. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Александр Синенков. По словам Синенкова, в понедельник днём воздух в ..

Жара в Москве, скорее всего, установит многолетний рекорд. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По словам Синенкова, в понедельник днём воздух в столице прогреется до 33 градусов тепла. Последний раз подобный зной наблюдался в городе целых 65 лет назад: 1956 году столбики термометров поднялись до отметки в 31,1 градуса Цельсия.. На небе будет переменная облачность, однако осадков не ожидается, сообщает телеканал "".