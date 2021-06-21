Во Владимирской области прокуратура в судебном порядке добилась предоставления жилья сироте.

Во Владимирской области прокуратура в судебном порядке добилась предоставления жилья сироте.Жительница города Радужного обратилась с заявлением в прокуратуру по поводу непредоставления ей положенного по закону жилья. Так как заявительница – сирота, оставшаяся в детстве без родителей, она относится к социально незащищенным категориям граждан, подлежащих обеспечению квартирами.После иска прокуратуры с требованием о возложении на администрацию города Радужный обязанности по предоставлению жилого помещения, девушке была предоставлена благоустроенная однокомнатная квартира.