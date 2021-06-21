Злоумышленник в ответ на просьбу сотрудника службы безопасности о необходимости оплаты проезда беспричинно нанес ему удар в область лица...

«Отделом дознания УВД на Московском метрополитене возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя столицы, подозреваемого в нанесении побоев сотрудникам службы безопасности столичного метро.Инцидент произошел в вечернее время в вестибюле станции "Партизанская" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Молодой человек, при попытке бесплатно пройти через турникет, в ответ на просьбу сотрудника службы безопасности о необходимости оплаты проезда беспричинно нанес ему удар в область лица. После чего, направившись к выходу, он был остановлен работниками метрополитена. Однако гражданин оказал сопротивление и распылил содержимое аэрозольного баллончика в лицо обоим мужчинам, после чего скрылся с места происшествия.Пострадавшие с химическим ожогом глаз были госпитализированы. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене в течение нескольких часов установили личность злоумышленника. Он был задержан по месту проживания в Северном округе столицы и доставлен в отдел полиции. Мотива своего агрессивного поведения молодой человек объяснить не смог.По данному факту дознанием УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 Уголовного кодекса Российской Федерации "Побои". В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18