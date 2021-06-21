Как повысить комфорт и уют вашего дома или офиса - в нашем материале.

Как повысить комфорт и уют вашего дома или офиса - в нашем материале.Натяжные потолки, пластиковые и мягкие окна, жалюзи, надежные входные и межкомнатные двери. Маленькие штрихи, которые помогут сделать ваш дом или офис уютнее и комфортнее. В компании "Технологии уюта и комфорта" готовы предложить индивидуальные элементы интерьера по доступным ценам. Причём не только ведущих производителей и известных брендов, но и собственного производства.Алла Родионова, руководитель клиентского отдела компании "Технологии уюта и комфорта":- Основной задачей за все годы работы нашей компании было и есть, и особенно это актуально в последнее время, отсеять низкокачественные материалы и продукты и предложить нашим клиентам доступную цену за надежный, достойный и качественный продукт. Мы несем гарантийное обязательство по договору, мы проводим бесплатное сервисное обслуживание наших изделий и очень дорожим нашей репутацией. И такой подход к работе позволил нам неоднократно становиться победителем конкурса "Диплом доверия потребителей".В этом году у компании крупный юбилей - уже двадцать лет на владимирском рынке. За это время собралась дружная команда специалистов по работе с клиентами, производству и монтажу. Опытные менеджеры подробно проконсультируют по каждому продукту, квалифицированные специалисты прямо на дому произведут замеры, расчеты и заключат договор. Монтажники являются штатными сотрудниками компании с опытом работы более 10 лет. Освоены новые продукты и новые направления.Алла Родионова, руководитель клиентского отдела компании "Технологии уюта и комфорта":- Наша компания "Технологии уюта и комфорта" имеет собственную производственную базу, цех по производству комплектующих для окон ПВХ, производству натяжных потолков, жалюзи, также в прошлом году мы открыли производство мягких окон - это новое интересное,современное решение для веранд, беседок, загородных домов. Мы имеем собственную службу доставки. И все это позволяет нам предложить нашим клиентам оптимально невысокие цены и более качественный сервис.Почти 140 тысяч довольных клиентов за всё время и около миллиона выполненных работ. А в честь 20-летия компании - ощутимые бонусы каждому клиенту. Хотите повысить комфорт и уют вашего дома или офиса - обращайтесь в стабильную и надежную компанию "Технологии уюта и комфорта".Дмитрий Горкин, Семён Карпов, Илья Хлудов. “Вести-Владимир”.