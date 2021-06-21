Количество заразившихся коронавирусом в России стремительно растет.
<a href="https://33live.ru/novosti/21-06-2021-sutochnyj-prirost-zarazivshixsya-covid-19-rossiyan-sostavil-173-tysyachi.html" target="_blank">Суточный прирост заразившихся COVID-19 россиян составил 17,3 тысячи</a> - Количество заразившихся коронавирусом в России стремительно растет.
[url=https://33live.ru/novosti/21-06-2021-sutochnyj-prirost-zarazivshixsya-covid-19-rossiyan-sostavil-173-tysyachi.html]Суточный прирост заразившихся COVID-19 россиян составил 17,3 тысячи[/url] - Количество заразившихся коронавирусом в России стремительно растет.