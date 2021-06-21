Ученые Санкт-Петербургского государственного университета дали неутешительный прогноз по коронавирусу в России.

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета дали неутешительный прогноз по коронавирусу в России.Заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем петербургского университета Виктор Захаров рассказал, что пик заболеваемости COVID-19 произойдет 30 июня. По словам специалиста, в этот день количество инфицированных коронавирусом в России составит 21 тысячу.Математик отметил, что число активных случаев в конце июня будет примерно 420 тысяч. Захаров добавил, что затем суточный прирост снизится до 15-16 тысяч заразившихся. К середине июля количество болеющих COVID-19 достигнет около 522 тысяч, передает издание "Известия".Накануне оперативный штаб по мониторингу обстановки заявил о 17 611 новых случаях. Таким образом, за весь период пандемии диагноз поставили 5,3 миллиона граждан. Полностью выздоровели и покинули больницы 4,8 миллиона россиян, жертвами коронавируса в России стали 129 тысяч человек.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подъем заболеваемости COVID-19 в стране. По словам представителя Кремля, на эпидемиологическую обстановку повлиялиГлава Роспотребнадзора Анна Попова призвала граждан активнее прививаться. Также не следует забывать об элементарных правилах защиты от коронавируса в России – ношении средств защиты в общественных местах и соблюдении социальной дистанции.