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<a href="https://33live.ru/novosti/21-06-2021-tixanovskaya-prizvala-gotovitsya-k-uxodu-lukashenko-v-etom-godu-.html" target="_blank">Тихановская призвала готовиться к уходу Лукашенко в этом году </a> - Время правления Батьки подходит к концу. Это явно понимают некоторые его сторонники, оппозиция и возможно сам белорусский лидер.