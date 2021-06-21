Мошенники выходят на владимирцев от имени потенциального работодателя и предлагают высокооплачиваемую должность в надежной компании. Соискатель должен пройти несколько этапов собеседования, включая видеоинтервью, — все выглядит очень правдоподобно.

Мошенники выходят на владимирцев от имени потенциального работодателя и предлагают высокооплачиваемую должность в надежной компании. Соискатель должен пройти несколько этапов собеседования, включая видеоинтервью, — все выглядит очень правдоподобно.Затем человеку сообщают, что его принимают на работу, и начинается процесс «оформления». В течение двух-трех недель кандидат предоставляет данные паспорта и другие документы, в том числе подробную анкету с указанием родственников. В финале жертву просят предоставить реквизиты банковской карты, куда якобы будут перечислять зарплату, с указанием всех ее реквизитов: в том числе срока действия и секретного кода на обороте карты. Эта информация дает мошенникам ключ к счету, с которого они списывают деньги.В некоторых случаях мошенники просят скачать программу, которая обеспечивает удаленный доступ к телефону соискателя и его мобильному банку, и похищают данные с устройства.«Прежде, чем передавать какую-либо персональную информацию незнакомым людям или компаниям, необходимо изучить информацию о них: зайти на сайт, почитать отзывы. Если имя компании-работодателя на слуху, зайдите на официальный сайт предприятия, обратитесь в нее напрямую. Необходимо быть уверенным, что должность действительно вакантна, на нее ведется подбор соискателей. Кроме того, солидные компании не будут запрашивать секретные данные карт. Помните, если вы сами сообщите мошенникам конфиденциальные сведения, и из-за этого лишитесь денег, банк не компенсирует вам потери», — отметил эксперт Отделения Владимир Банка России Евгений Гаврилюк.Фото