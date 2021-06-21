Авария случилась 20 июня в 01.25 на трассе М-8 “Холмогоры” в Александровском районе. 43-летняя женщина на автомобиле “Мерседес Бенц” сбила лося, который внезапно выбежал на дорогу. По

Авария случилась 20 июня в 01.25 на трассе М-8 “Холмогоры” в Александровском районе. 43-летняя женщина на автомобиле “Мерседес Бенц” сбила лося, который внезапно выбежал на дорогу. По данным Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадала 59-летняя пассажирка автомобиля. Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ранами и ушибом грудной клетки. /Иллюстративное фото/