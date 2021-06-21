В 2021 году 22 июня исполняется ровно 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. В этот День памяти и скорби в 9 утра пройдет возложение цветов к Вечному огню. В нем примут участие руководители региона и областных управлений федеральных силовых структур.

В 2021 году 22 июня исполняется ровно 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. В этот День памяти и скорби в 9 утра пройдет возложение цветов к Вечному огню. В нем примут участие руководители региона и областных управлений федеральных силовых структур.В 12 часов 15 минут будет объявлена общероссийская минута молчания в память о миллионах советских граждан, погибших в годы войны.Все жители региона могут принять участие в этой акции и почтить минутой молчания светлую память наших земляков, отдавших жизнь за победу. Напомним, около 300 тысяч жителей Владимирской земли ушли на фронт. Вернулись − меньше половины из них.