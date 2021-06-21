За невыполнение законных требований Кольчугинского межрайонного прокурора генеральный директор ООО «Семейная аптека» привлечён к административной ответственности

За невыполнение законных требований Кольчугинского межрайонного прокурора генеральный директор ООО «Семейная аптека» привлечён к административной ответственностиЗаместителем Кольчугинского межрайонного прокурора в конце января 2021 года в адрес генерального директора ООО «Семейная аптека» внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере антитеррористической защищенности объектов. В нем, в том числе, содержалось требование о рассмотрении акта реагирования с участием представителя межрайонной прокуратуры и необходимости предоставления в прокуратуру в месячный срок ответа о результатах его рассмотрения и принятых мерах. Однако в установленный срок ответ на представление не дан, уведомления о времени и месте его рассмотрения в надзорный орган не поступило, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В этой связи межрайонным прокурором в отношении генерального директора ООО «Семейная аптека» вынесено постановление о возбуждении дела заумышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом.По результатам его рассмотрения на виновное лицо наложен штраф в размере 2 тыс. рублей.Фото