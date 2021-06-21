С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подтвержден у 22406 человек. В стационарах лежит 268 жителей. На дому лечится 1696 заболевших.

В Костромской области на 21 июня ещё 69 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.Ковид диагностирован у 36 костромичей. Восемь заболевших выявлено в Нейском районе. По четыре – в Шарьинском и Пыщугском районах. По три случая ковида диагностировано в Солигаличе и Галичском районе. По два - в Чухломе и Нерехтском районе. По одному – в Красном-на-Волге, Буе, Парфеньевском, Кадыйском и Макарьевском районах. Два инфицированных - жители других регионов, находящихся в командировке в Костромской области.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подтвержден у 22406 человек. В стационарах лежит 268 жителей. На дому лечится 1696 заболевших.За время вакцинации Костромская область приобрела 86764 дозы вакцины от коронавирусной инфекции, привиты 79645 человек.