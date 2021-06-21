Работа муниципалитетов по предотвращению пожаров должна быть усилена. Об этом заявили спасатели на заседании областной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

Работа муниципалитетов по предотвращению пожаров должна быть усилена. Об этом заявили спасатели на заседании областной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В регионе установилась аномальная жара. Что повышает риски гибели людей на возгораниях. За прошедшие выходные уже погибло двое человек. Трагедии произошли в Муроме и в Александровском районе. Жара, по