Участие в нём приняла и делегация из Владимирской области. Её возглавил секретарь регионального отделения партии Владимир Киселёв. «Единая Россия» по-прежнему остается ведущей

Участие в нём приняла и делегация из Владимирской области. Её возглавил секретарь регионального отделения партии Владимир Киселёв. «Единая Россия» по-прежнему остается ведущей политической силой в стране. Выступая на съезде, Президент Владимир Путин высоко оценил работу партии, отметив, что «Единая Россия» должна брать на себя ответственность, вести за собой, действовать энергично и решительно. По словам Главы