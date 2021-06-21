Цель конкурса пропаганда безопасности дорожного движения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Муромский» совместно представителями администрации и педагогами школ провели районную игру «Школа светофорных наук».Целью данного конкурса является пропаганда безопасности дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.В игре приняли участие шесть команд из местных школ. Конкурс был разделен на 8 станций. В их числе «Дорожные знаки», «Пешеходный переход», «Кроссворд по ПДД», «Велосипедная дорожка».В ходе игры ребята закрепили свои знания по ПДД, узнали, какие ошибки они чаще всего совершают, когда управляют велосипедом или выступают в роли пешехода.В конце конкурса победителям были вручены грамоты и подарки.В завершение все участники получили возможность увидеть, как устроен патрульный автомобиль и задать вопросы сотрудникам ОГИБДД.