В прививочных пунктах области выросли очереди из желающих вакцинироваться от Ковид-19.

В прививочных пунктах области выросли очереди из желающих вакцинироваться от Ковид-19.Это фото было опубликовано буквально несколько часов назад в группе "Подслушано во Владимире". По сообщению подписчика, в пункте вакцинации в крупном торговом центре карточки заполняет только один сотрудник. Люди ждут прививки с девяти часов утра.Напомним, чтобы не стоять в очереди и не создавать её, на вакцинацию можно записаться через портал Госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Записаться можно и очно - обратившись в регистратуру поликлиники по месту жительства.